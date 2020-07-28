Все новости на карте

МИД Украины передал ноту протеста посольству России в Киеве в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада подразделениями Черноморского флота РФ, говорится на сайте министерства.

«Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, составляет существенную угрозу региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Организацию парада в ведомстве назвали «очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях».

«Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста», — добавили в ведомстве.

26 июля на главных базах военно-морского флота России состоялись парады в честь Дня Военно-морского флота. В Севастополе представили фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Ямал», малый ракетный корабль «Ингушетия», подводную лодку «Колпино», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» и парусное судно «Херсонес».

В 2014 году Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.