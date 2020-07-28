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В Германии за сутки выявили более 600 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 17 19 минут назад
В Германии выявили более 600 случаев COVID-19
Фото: Reuters
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 633, зафиксированы четыре новых летальных исхода, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Сутками ранее сообщалось о 340 новых случаях заражения.
По последним данным, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Германии достигло 206 242, скончались 9 122 пациента с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
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В мире , Коронавирус , COVID-19 , Роберт Кох , Минздрав РФ , ВОЗ , Германия
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