В Германии выявили более 600 случаев COVID-19

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Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 633, зафиксированы четыре новых летальных исхода, сообщает институт Роберта Коха , который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Сутками ранее сообщалось о 340 новых случаях заражения.

По последним данным, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Германии достигло 206 242, скончались 9 122 пациента с коронавирусом.