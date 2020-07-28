Трамп пожаловался на плохие твиты о себе 

Президент США Дональд Трамп пожаловался на публикации о себе, появляющиеся в разделе "тренды" социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем микроблоге.

"Так отвратительно смотреть так называемые "тренды" в twitter, где очень много трендов обо мне, и никогда не было хорошего", — посетовал глава государства.

По мнению Трампа, авторы таких твитов находят "все, что могут найти", после чего представляют это в максимально плохом свете и продвигают публикацию в раздел "тренды".

Подобные действия президент охарактеризовал как "смешные, незаконные и, конечно, очень несправедливые".