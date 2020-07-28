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Трамп пожаловался на плохие твиты о себе 

Газета.Ru и ещё 1 46 минут назад
Трамп пожаловался на плохие твиты о себе
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп пожаловался на публикации о себе, появляющиеся в разделе "тренды" социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем микроблоге.

"Так отвратительно смотреть так называемые "тренды" в twitter, где очень много трендов обо мне, и никогда не было хорошего", — посетовал глава государства.

По мнению Трампа, авторы таких твитов находят "все, что могут найти", после чего представляют это в максимально плохом свете и продвигают публикацию в раздел "тренды".
Подобные действия президент охарактеризовал как "смешные, незаконные и, конечно, очень несправедливые".
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В мире , США , Дональд Трамп
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