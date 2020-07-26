В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на COVID-19

Это произошло в городе Кэсон . Об этом сообщает ЦТАК.

Уточняется, что 19 июля человек с подозрением на коронавирус вернулся в Северную Корею , незаконно преодолев военно-демаркационную линию между Югом и Севером.

Организация по борьбе с эпидемией в стране сообщила, что анализы этого пациента показали неопределенный результат. Его поместили в карантин, в настоящее время власти устанавливают тех, с кем он контактировал.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу провело чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.