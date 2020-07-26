Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О первом случае подозрения на заражение COVID-19 сообщили в КНДР 

Вечерняя Москва и ещё 8 38 минут назад
В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Это произошло в городе Кэсон. Об этом сообщает ЦТАК.
Уточняется, что 19 июля человек с подозрением на коронавирус вернулся в Северную Корею, незаконно преодолев военно-демаркационную линию между Югом и Севером.
Организация по борьбе с эпидемией в стране сообщила, что анализы этого пациента показали неопределенный результат. Его поместили в карантин, в настоящее время власти устанавливают тех, с кем он контактировал.
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу провело чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.
Вечерняя Москва: последние новости
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть власть силой Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть власть силой Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду Павел Климкин призвал сделать из Крыма «проблему для России» Павел Климкин призвал сделать из Крыма «проблему для России»
В мире , Происшествия , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение