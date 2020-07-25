Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» 

Lenta.ru 11 минут назад
Умер ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Фото: Lenta.ru
Актер, певец и телеведущий американской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление его семьи.
«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам, за месяц до своего 89-летия», — говорится в заявлении родственников телеведущего.
Они выразили благодарность его поклонникам за их поддержку в течение его 60-летней карьеры.
Реджис Филбин родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. На американском телевидении начал работать с 50-х годов. Вел развлекательные программы и телеигры, в том числе местную версию шоу «Кто хочет стать миллионером?» с 1999 по 2002-ой и в 2009 годах. Известен как «самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе». Выиграл шесть премий «Эмми» и ряд других наград, удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде, был внесен в книгу рекордов Гиннеса за рекорд по проведенному перед телекамерами времени.
Последние новости
В Британии отказались расследовать причастность России к отравлению «Новичком» В Британии отказались расследовать причастность России к отравлению «Новичком» В ЛНР сообщили об отправке украинцев в Азербайджан на борьбу против Армении В ЛНР сообщили об отправке украинцев в Азербайджан на борьбу против Армении Строительству «Северного потока-2» помешала треска Строительству «Северного потока-2» помешала треска
Комментарии 1
В мире , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение