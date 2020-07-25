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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение 

RT на русском 5 часов назад
Таджикистан обратился к России с просьбой
Фото: РИА Новости
Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с Россией», — сообщили в ведомстве.
В МИД Таджикистана отметили, что в настоящее время ожидается ответ от российских коллег.
«При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — добавили в министерстве.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении Россией международного авиасообщения с 1 августа.
В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Также Мишустин подписал распоряжение правительства о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Турции и Танзании, а также для подданных Великобритании.
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Комментарии 22
В мире , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , МИД , РИА Новости , Москва , Таджикистан
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