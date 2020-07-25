Женщин в Ливии казнили за просьбу о мужьях

Женщины устроили мирный митинг против боевиков ПНС Ливии, незаконно удерживающих местных жителей в тюрьмах. Около 25 женщин приняли участие в забастовке, прошедшей на площади Аль-Шухада в центре Триполи 24 июля. Митингующие требовали освободить из тюрем их мужей и детей, передает ФАН.

Протест был прерван, когда к месту на нескольких автомобилях прибыли боевики. Радикалы потребовали от женщин объяснения причин их забастовки и после этого увезли их в неизвестном направлении. Впоследствии все протестующие были казнены. Федеральное агентство новостей ранее уже неоднократно сообщало о бесчинствах боевиков ПНС Ливии.