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Мирная забастовка за освобождение мужей из тюрем в Ливии обернулась для женщин казнью 

Слово и Дело 22 минуты назад
Женщин в Ливии казнили за просьбу о мужьях
Фото: Reuters
Женщины устроили мирный митинг против боевиков ПНС Ливии, незаконно удерживающих местных жителей в тюрьмах. Около 25 женщин приняли участие в забастовке, прошедшей на площади Аль-Шухада в центре Триполи 24 июля. Митингующие требовали освободить из тюрем их мужей и детей, передает ФАН.
Протест был прерван, когда к месту на нескольких автомобилях прибыли боевики. Радикалы потребовали от женщин объяснения причин их забастовки и после этого увезли их в неизвестном направлении. Впоследствии все протестующие были казнены. Федеральное агентство новостей ранее уже неоднократно сообщало о бесчинствах боевиков ПНС Ливии.
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В мире , РИА ФАН , Ливия
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