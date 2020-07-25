США оставили мир без средства от коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который, по мнению американских специалистов, является наиболее эффективным средством для лечения коронавируса COVID-19. Такая однобокая политика США вызвала недовольство в Европе. Стоит отметить, что США с более чем 4 млн заболевших коронавирусом занимают безусловное первое место среди всех стран мира.

Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, является наиболее эффективным средством для лечения коронавируса COVID-19, передает ТАСС.

По словам самого американского лидера, США достигли выдающихся успехов в области здравоохранения. Об этом президент США заявил перед подписанием указа о снижении цен на лекарства.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что США с более чем 4 млн заболевших коронавирусом занимают безусловное первое место среди всех стран мира.

О скупке американскими властями «Ремдесивира» The Guardian писал еще месяц назад. Издание предупреждало, что лекарства не будет в продаже в Европе и большинстве других регионов до октября.

Эксперты и участники кампании в этой связи выражали тревогу односторонними действиями США.

«У них есть доступ к большей части «Ремдесивира», поэтому для Европы ничего не осталось», — сказал доктор Эндрю Хилл, старший научный сотрудник Ливерпульского университета.

В США, впрочем, это недовольство пропустили мимо ушей.

«Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству против COVID-19», — сказал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

«По мере возможности мы хотим, чтобы любой американский пациент, которому нужен «Ремдесивир», мог получить его. Администрация Трампа делает все возможное, чтобы больше узнать о жизненно важных препаратах для борьбы с COVID-19 и обеспечить доступ к этим средствам для американского народа», — добавил американский чиновник.

«Ремдесивир» — первый препарат, одобренный лицензирующими органами США для лечения COVID-19, производится компанией Gilead.

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По его словам, прививки начнут делать сразу после появления вакцины, а это ожидается в ближайшие недели.

«Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние», — пояснил градоначальник.

Российские специалисты обмениваются информацией о коронавирусе с иностранными коллегами, рассказал, в свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Хочу сказать, что обмен данными медицинскими идет регулярно, фактически минимум раз в неделю мы общаемся с теми или иными государствами, с руководителями министерств и ведомств для того, чтобы сверить часы и обменяться опытом», — пояснил министр.

По его мнению, «это совершенно бесценный, уникальный опыт». Глава российского ведомства обратил внимание, что медики из России работают в других странах. Планируется также отправить дополнительные группы медработников в Киргизию.

«Сегодня работают в Казахстане и в Азербайджане. Хочу сказать, что мы получаем большое количество позитивных откликов и, конечно же, бесконечная признательность от граждан тех стран, куда выезжают наши специалисты», — сообщил министр.

О том, что в России готова первая в стране вакцина от коронавирусной инфекции, во вторник, 21 июля, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты».

В создании препарата участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально», — заявил Цаликов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую вводили добровольцам, успешно завершена.

Испытания проводились на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

Вторую группу добровольцев из 20 человек выписали утром 20 июля. Согласно протоколу, перед этим они прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — констатировали в военном ведомстве.

По информации министерства, у добровольцев не проявилось никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций. Жалоб на состояние здоровья тоже не было.