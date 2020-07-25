«Европа отворачивается от США в сторону России»

Россия все увереннее вживается в новую роль в мировой политике. В последние годы круг самых мощных мировых держав, в который она входит, расширился за счет новых членов. Кто-то из прежних членов остался, а другие уже покинули этот клуб. Прошли времена, когда зоны влияния делили, применяя оружие, и остались только локальные войны, в которых больше задействованы торговцы оружием, чем военное командование.

В новых условиях роль посредника для Москвы , судя по всему, является наиболее приемлемым решением. Она буквально сама напрашивается ввиду событий на Ближнем и Дальнем Востоке, в наиболее отдаленных уголках нашей планеты и в самом сердце Европы. Четко осознавая собственные интересы, даже в трудной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, Россия идет по намеченному пути.

Поэтому неудивительно, что ведущие европейские страны все больше склоняются к своему восточному соседу. Все причины для возможных междоусобных разногласий практически обессмыслились в момент, когда в 1945 году над куполом тогдашнего Рейхстага в Берлине был поднят советский флаг. Все, что последовало за этим, было врачеванием ран, но не разжиганием мстительной ненависти, погребенной вместе с миллионами погибших в мировой войне.

Европейцы понимают, что не в силах самостоятельно контролировать отношения между США , Россией и Китаем . Они вынуждены склониться в чью-то сторону, и Москва объективно в этой троице им ближе. Кстати, восточный сосед наиболее приемлем для них с исторической и культурной точки зрения.

После поспешного ухода Великобритании из европейской семьи Германия и Франция в каком-то смысле остались незащищенными. США потерпели фиаско: расовые беспорядки, огромное число заболевших коронавирусом (особенно среди бедных слове населения и военнослужащих), пожар на военном корабле близ Сан-Диего, который не могли потушить несколько дней, а также то, что из-за строительства российского газопровода «Северный поток — 2» американцам пришлось прибегать к различным санкциям (не очень успешным). Все это прекрасно доказывает, что в Вашингтоне многие вещи дали трещину. Такие же проблемы возникали и возникают в других сферах, просто об этом не трезвонят. Это вопрос репутации.

Недавно Пентагон решил вывести из Германии девять с половиной тысяч своих военнослужащих, объяснив это тем, что Берлин не соглашается ежегодно выделять в фонд НАТО средства в размере двух процентов ВВП. Решение Брюсселя только подтвердило недавнее утверждение французского президента Эммануэля Макрона о том, что альянс больше не готов «безоговорочно» поспешить на помощь любому из своих членов. Обязательства США в подобных ситуациях не просто ставятся под вопрос, но и практически больше не существуют.

В игру вступает Китай. Москву устраивает, что часть внимания, которое Вашингтон «уделял» ей, теперь перетягивает на себя Китай. Россия не хочет вмешиваться в чужие конфликты. Напротив, в их решении она находит выгоду для себя. Времена больших войн закончились в тот момент, когда все их потенциальные участники запаслись достаточными арсеналами ядерного оружия и ракетами способными поразить любую точку на земном шаре. И для всех мир стал единственным выходом. Для мира нужна мудрость.

В том, что Москва опирается на Пекин, есть логика. Азиатский джин, как когда-то царская Россия, на протяжении веков был закрыт для внешнего мира. Там жили по другим правилам, которые во многом напоминали военное устройство. Однако после многочисленных переворотов, внутренних столкновений, войн, испытаний коммунистической эпохи Мао Цзэдуна тысячелетняя империя выросла в государство, которое овладело всеми технологическими и социальными ресурсами, хотя многие считали, что на это способен только мир либерального капитализма.

Современная Россия занимает в мире особенную позицию. Она достаточно сильна, чтобы, искусно лавируя между новым Китаем, США и Европой, играть роль посредника. В момент, когда однополярность стремительно погружается в Лету и когда требуется новый, более прагматичный образ мыслей, главной ценностью становится стабильность. А мир на евразийского джина всегда смотрел как на явление неизменное. Еще с царских времен и потом, в самые тяжелые военные минуты и революционные перевороты.

Кроме того, сотрудничество между Москвой и Пекином уже давно скреплено. На восточных границах России много лет действует договор, по которому китайская сторона может в ближайших российских областях расселять своих граждан, чтобы те занимались там сельским хозяйством и развивали промышленность. Им даже позволено создавать поселения и возводить многочисленные города.

Европе есть над чем поразмыслить…