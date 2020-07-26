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Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна» 

ТАСС и ещё 10 48 минут назад
Трамп объявил о ЧС из-за урагана
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с ураганом "Ханна", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", — говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление достигло побережья Техаса.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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Комментарии
В мире , США , Ураган , Дональд Трамп , Администрация США
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