Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян: «третьи силы» заинтересованы в дестабилизации ситуации в России 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Пашинян отреагировал на стычки армян и азербайджанцев в РФ
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ряд инцидентов, произошедших в последние дни в РФ, предположительно, с участием выходцев из Армении и Азербайджана, направлен на дестабилизацию ситуации в России, в чем заинтересованы "третьи силы".
Как сообщил ранее столичный ГУ МВД, уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует. Другой конфликт произошел вечером 23 июля. ГУМВД по Москве сообщала о задержании 13 участников драки. Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ГУМВД.
На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.
Премьер в посте в Facebook выразил уверенность, что у властей России есть все средства и возможности для недопущения подобного развития событий.
"Но и наши соотечественники должны не поддаваться провокациям, осознавать, что в дестабилизации ситуации в России заинтересованы те третьи силы, у которых есть антиармянские, экспансионистские намерения на Южном Кавказе. Не позволим", — заявил Пашинян.
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Комментарии 57
В мире , Никол Пашинян , МВД , Азербайджан , Армения , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Минздрав сделал заявление о второй волне COVID-19 в РФ
00:57
Минздрав сделал заявление о второй волне COVID-19 в РФ
Общество Другое
«Не были предупреждены»: причина инцидента в Керченском проливе
00:52
«Не были предупреждены»: причина инцидента в Керченском проливе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение