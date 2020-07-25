Пашинян отреагировал на стычки армян и азербайджанцев в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ряд инцидентов, произошедших в последние дни в РФ , предположительно, с участием выходцев из Армении и Азербайджана , направлен на дестабилизацию ситуации в России, в чем заинтересованы "третьи силы".

Как сообщил ранее столичный ГУ МВД , уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве , задержаны девять человек. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует. Другой конфликт произошел вечером 23 июля. ГУМВД по Москве сообщала о задержании 13 участников драки. Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ГУМВД.

На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.

Премьер в посте в Facebook выразил уверенность, что у властей России есть все средства и возможности для недопущения подобного развития событий.