Названа дата открытия границы с Абхазией

Поэтапное открытие границы между Россией и Абхазией, как ожидается, начнется с 1 августа. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в российском правительстве.

По словам собеседника агентства, этот вопрос будет рассматриваться на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой 28 июля.

Между тем источник в администрации президента Абхазии напомнил, что в республике сейчас находится комиссия Роспотребнадзора, результаты работы которой доложат оперативному штабу. В Абхазии не исключают, что одним из условий пересечения границы будет наличие у приезжающих справок об отрицательном результате теста на COVID-2019, сделанного не позже 72 часов до въезда.