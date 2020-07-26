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Границу с Абхазией могут открыть 1 августа 

BFM.RU и ещё 9 1 час назад
Названа дата открытия границы с Абхазией
Фото: РИА Новости
Поэтапное открытие границы между Россией и Абхазией, как ожидается, начнется с 1 августа. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в российском правительстве.
По словам собеседника агентства, этот вопрос будет рассматриваться на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой 28 июля.
Между тем источник в администрации президента Абхазии напомнил, что в республике сейчас находится комиссия Роспотребнадзора, результаты работы которой доложат оперативному штабу. В Абхазии не исключают, что одним из условий пересечения границы будет наличие у приезжающих справок об отрицательном результате теста на COVID-2019, сделанного не позже 72 часов до въезда.
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В мире , Татьяна Голикова , Администрация Президента РФ , Роспотребнадзор , Абхазия
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