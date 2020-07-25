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СМИ: в США гражданина Сингапура обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Китая 

ТАСС 21 минуту назад
Гражданина Сингапура обвинили в связи с разведкой КНР
Фото: Reuters
Американские власти обвинили гражданина Сингапура в сотрудничестве со спецслужбами Китая по сбору военно-политической информации о Соединенных Штатах. Об этом сообщает в субботу газета The Straits Times со ссылкой на Минюст США.
В представленных суду документах утверждается, что Ео Цзюнь Вэй был завербован во время визита в Пекин в 2015 году, где выступал с лекцией о ситуации в Юго-Восточной Азии.
"Впоследствии его кураторы попросили создать консалтинговую компанию для сбора неофициальных данных о министерстве торговли США, американских разработках в сфере искусственного интеллекта, а также о торговой войне с КНР", — говорится в материалах следствия.
Сингапурец зарегистрировал свою компания, используя практически такое же название, как и одна из известных американских консалтинговых фирм по связям с госорганами. После этого через платформу LinkedIn Ео Цзюнь Вэй сумел получить около 400 анкет, принадлежащих сотрудникам государственных и военных органов США.
"Всю получаемую информацию он передавал кураторам из Китая", — отмечается в документах.
С января по июль прошлого года мужчина находился в Вашингтоне, где посещал различные лекции, семинары. В ноябре он вновь прибыл в США, где пытался установить контакты с одним из сотрудников Пентагона, после чего был арестован ФБР. Между тем следователи считают, что Ео Цзюнь Вэй уже сумел установить контакты и получить информацию чувствительного характера, в том числе о сделке по приобретению Японией истребителей F-35. Кроме того, по его заказу американский военнослужащий за вознаграждение подготовил аналитический материал о влиянии на Китай вывода войск США из Афганистана.
Заседание, на котором, как ожидается, будет вынесен обвинительный приговор, состоится в начале октября. Гражданину Сингапура грозит до 10 лет лишения свободы.
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Комментарии
В мире , США , ФБР , Пентагон , Министерство юстиции США , Китай , Сингапур
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