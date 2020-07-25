Гражданина Сингапура обвинили в связи с разведкой КНР

В представленных суду документах утверждается, что Ео Цзюнь Вэй был завербован во время визита в Пекин в 2015 году, где выступал с лекцией о ситуации в Юго-Восточной Азии.

"Впоследствии его кураторы попросили создать консалтинговую компанию для сбора неофициальных данных о министерстве торговли США, американских разработках в сфере искусственного интеллекта, а также о торговой войне с КНР", — говорится в материалах следствия.

Сингапурец зарегистрировал свою компания, используя практически такое же название, как и одна из известных американских консалтинговых фирм по связям с госорганами. После этого через платформу LinkedIn Ео Цзюнь Вэй сумел получить около 400 анкет, принадлежащих сотрудникам государственных и военных органов США.

"Всю получаемую информацию он передавал кураторам из Китая", — отмечается в документах.

С января по июль прошлого года мужчина находился в Вашингтоне, где посещал различные лекции, семинары. В ноябре он вновь прибыл в США, где пытался установить контакты с одним из сотрудников Пентагона , после чего был арестован ФБР . Между тем следователи считают, что Ео Цзюнь Вэй уже сумел установить контакты и получить информацию чувствительного характера, в том числе о сделке по приобретению Японией истребителей F-35. Кроме того, по его заказу американский военнослужащий за вознаграждение подготовил аналитический материал о влиянии на Китай вывода войск США из Афганистана.

Заседание, на котором, как ожидается, будет вынесен обвинительный приговор, состоится в начале октября. Гражданину Сингапура грозит до 10 лет лишения свободы.