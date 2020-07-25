Эквадор встал на защиту вод Галапагосов

Правительство Эквадора предупредило власти Китая и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав вокруг Галапагосских островов.

"Эквадор заставит (рыболовецкие суда — ред.) уважать свои права вне зависимости от флагов", — заявил министр иностранных дел Эквадора в ходе виртуальной встречи глав МИД стран Латинской Америки и Китая, цитату приводит МИД страны в сообщении на своем сайте.

Ведомство пояснило, что речь идет о защите особой экономической зоны в Тихом океане и месте обитания многих уникальных видов рыб и животных, которому угрожает незаконная и нерегулируемая рыбная ловля.

По словам министра, МИД по дипломатическим каналам уведомил Китай и другие страны, чьи суда присутствуют в этой части акватории Тихого океана, о запрете на вход в исключительную зону Галапагосских островов (200 миль вокруг архипелага) и континентальной части страны.

В 2017 году Эквадор арестовал и включил в состав национального флота китайское судно "Фу Юань Ю Ленг", на борту которого были изъяты около 300 тонн замороженной морской фауны, включая краснокнижных акул-молотов. Экипаж судна был приговорен к штрафу в размере 6 миллионов долларов и тюремному заключению от 1 до 4 лет.