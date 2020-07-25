Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эквадор предупредил о решимости защищать воды Галапагосов 

РИА Новости и ещё 1 52 минуты назад
Эквадор встал на защиту вод Галапагосов
Фото: Poseidon Expeditions
Правительство Эквадора предупредило власти Китая и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав вокруг Галапагосских островов.
"Эквадор заставит (рыболовецкие суда — ред.) уважать свои права вне зависимости от флагов", — заявил министр иностранных дел Эквадора в ходе виртуальной встречи глав МИД стран Латинской Америки и Китая, цитату приводит МИД страны в сообщении на своем сайте.
Ведомство пояснило, что речь идет о защите особой экономической зоны в Тихом океане и месте обитания многих уникальных видов рыб и животных, которому угрожает незаконная и нерегулируемая рыбная ловля.
По словам министра, МИД по дипломатическим каналам уведомил Китай и другие страны, чьи суда присутствуют в этой части акватории Тихого океана, о запрете на вход в исключительную зону Галапагосских островов (200 миль вокруг архипелага) и континентальной части страны.
В 2017 году Эквадор арестовал и включил в состав национального флота китайское судно "Фу Юань Ю Ленг", на борту которого были изъяты около 300 тонн замороженной морской фауны, включая краснокнижных акул-молотов. Экипаж судна был приговорен к штрафу в размере 6 миллионов долларов и тюремному заключению от 1 до 4 лет.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Комментарии
В мире , МИД , Китай , Эквадор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США
Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США
«Я трупешник»: наёмник США передал привет из Донбасса
«Я трупешник»: наёмник США передал привет из Донбасса
Из-за островка может начаться большая война
Из-за островка может начаться большая война
Видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение