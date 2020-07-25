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Госдеп разъяснил особенности американской политики в отношении России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 51 минуту назад
«Вынуждают»: США разъяснили отношение к России
Фото: Reuters
Курс Соединенных Штатов на конкуренцию с Россией и Китаем не означает неизменной враждебности, Вашингтон сохраняет стремление к конструктивному взаимодействию с Москвой и Пекином, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
«Мы в США наконец проснулись и поняли, что необходимо делать намного больше с применением стратегии конкурирования, чем наши политические элиты были готовы признать на протяжении большей части эры, наступившей после окончания холодной войны. Однако это все равно не означает, что должна быть неуклонно враждебная обстановка. Мы (США) действительно стремимся взаимодействовать с обоими своими конкурентами из разряда великих держав в тех сферах, в которых, по нашему мнению, существует потенциальная возможность такой работы», — приводит слова американского дипломата ТАСС.
Нынешние американские доктрины провозглашают конкурентами Соединенных Штатов из числа великих держав Россию и Китай.
Форд напомнил, что российские и американские должностные лица встретятся на следующей неделе в Вене, чтобы провести консультации «о возможности будущих рамок контроля над вооружениями». Кроме того, на встречах в австрийской столице будут обсуждаться вопросы обеспечения «стабильности и предсказуемости» в космическом пространстве, отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США на интернет-семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
«Взаимодействия такого рода важны. Не просто невзирая на наличие более широких проблем в отношениях, а в определенной степени из-за них», — заявил Форд.
«Нам надо стремиться к выработке рамок контроля над вооружениями с Россией и Китаем», — отметил помощник госсекретаря. США надеются, что за счет такой работы «удастся ввести ограничения» на стратегические вооружения, подчеркнул Форд.
«Ключевой вывод заключается в том, что мы (США) пытаемся и конкурировать — в тех областях, где они (Россия и Китай) вынуждают нас вести себя таким образом, — и сотрудничать надлежащим образом всякий раз, когда находим возможности эффективно работать вместе», — добавил дипломат.
Напомним, на прошлой неделе в Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности. Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, США приняли решение не продлевать соглашение.
Кроме того, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Помимо этого, 2 августа 2019 года, после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения, прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
В результате МИД России заявил об утрате доверия к США как к контрагенту.
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В мире , Политика , США , ДРСМД , Безопасность
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