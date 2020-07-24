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Зеленский позвонил в Египет и предложил сотрудничать в космосе 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Зеленский позвал Египет в космос
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси сотрудничать в космической отрасли, сообщает 24 июля пресс-служба офиса украинского президента.
Уточняется, что это было сделано в ходе телефонного разговора. По чьей инициативе состоялся телефонный разговор, не уточняется.
«Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях», — цитирует офис слова Зеленского.
Кроме того, Зеленский пригласил ас-Сиси совершить визит на Украину.
По данным офиса, от такого предложения президент Египта вежливо отказался под предлогом сложной эпидемиологической ситуации в мире.
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Комментарии 8
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Египет
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