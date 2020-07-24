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Голая жена журналиста попала в прямой эфир 

Вероника Полынина 40 минут назад
Голая жена журналиста попала в прямой эфир
Фото: Скрин видео
Обнаженная жена бразильского журналиста Фабио Порчата появилась в прямом эфире мужа во время онлайн-интервью с бывшим кандидатом на пост президента Бразилии. На курьезный случай обратил внимание портал MediaLeaks.
В разгар беседы с политиком супруга Фабио Порчата решила проскочить незамеченной мимо камеры. Пригнувшись, она прошла через комнату, одетая лишь в полотенце на голове. Однако меры предосторожности не сработали, и супругу журналиста увидели и собеседник ее мужа, и зрители прямого эфира.
Впрочем, никаких интимных частей тела сеньора Порчата не продемонстрировала, поэтому ее муж позже опубликовал курьезный отрезок видео в Instagram, где его просмотрели более миллиона раз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Vazando nudes…

Публикация от  Fabio Porchat (@fabioporchat)

Как сообщал «Рамблер», ранее похожая история произошла в Испании. Женатый телеведущий Альфонсо Мерлос во время прямого эфира случайно показал свою любовницу.
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Комментарии 2
В мире , Бразилия
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