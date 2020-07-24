Голая жена журналиста попала в прямой эфир 

Обнаженная жена бразильского журналиста Фабио Порчата появилась в прямом эфире мужа во время онлайн-интервью с бывшим кандидатом на пост президента Бразилии . На курьезный случай обратил внимание портал MediaLeaks

В разгар беседы с политиком супруга Фабио Порчата решила проскочить незамеченной мимо камеры. Пригнувшись, она прошла через комнату, одетая лишь в полотенце на голове. Однако меры предосторожности не сработали, и супругу журналиста увидели и собеседник ее мужа, и зрители прямого эфира.

Впрочем, никаких интимных частей тела сеньора Порчата не продемонстрировала, поэтому ее муж позже опубликовал курьезный отрезок видео в Instagram, где его просмотрели более миллиона раз.

Как сообщал «Рамблер», ранее похожая история произошла в Испании. Женатый телеведущий Альфонсо Мерлос во время прямого эфира случайно показал свою любовницу.