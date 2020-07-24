Эксперт назвал ключ к раскрытию дела МН17 

Технический эксперт Юрий Антипов заявил о нескольких деталях, о которых способна разбиться версия о ракете «Бук», сбившей малазийский «Боинг» MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Его доводы публикует блогер Сергей Григорьев

В своем расследовании Антипов отмечает, что большинство экспертов сходятся во мнении, что все пробоины в фюзеляже самолета были сделаны извне, но есть и те, кто считает, что часть повреждений были получены изнутри. Сам Антипов тоже придерживается второй версии.

Он заявляет, что скорее всего взрыв произошел внутри приборной панели, где создалась высокая температура, из-за чего и были так расплавлены дисплеи. Он обращает внимание, что на фотографиях хорошо видно, что дворник переднего стекла находится на своем месте, хотя, согласно утверждениям ССГ, ракета попала в самолет всего в трех метрах от этого места. Он также указывает, что на остатках рамы остекления сохранился нетронутым небольшой кусок стекла в уголке. И на этом кусочке видны характерные пробоины.

По словам Антипова, на сделанных сразу после крушения снимках было видно, что этот кусок стекла проткнула железная планка — часть механизма, который приводит в действие дворники. Вокруг сделанного планкой отверстия видны следы копоти.

Он считает, что копоть могла появиться лишь в том случае, если взрыв произошел внутри приборной панели.

Антипов отмечает, что на более поздних фотографиях планки, пробившей стекло, уже не видно. По его мнению, это означает, что на место крушения прибыли люди, хорошо знавшие о причине катастрофы и пытавшиеся замести следы.

«Мифический "Бук" своим взрывом снаружи, не смог бы вырвать с места установки этот механизм, и вытолкнуть его наружу. Ни при каких условиях», — уверен эксперт.