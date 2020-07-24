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Участники протеста в Болгарии забросали перепелиными яйцами здание правительства страны 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Софии забросали яйцами здание правительства страны
Фото: РИА Новости
Мирные протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора продолжились в Болгарии 16-й день подряд.
Как сообщает корреспондент ТАСС, в пятницу акция в Софии началась около 17:00 по местному времени (совпадает с мск) у Народного собрания (парламента) Болгарии, где ее участники исполняли патриотические песни. Потом протест переместился к зданию правительства страны, традиционное скандирование лозунгов "Мафия!" и "Отставка!" сопровождалось атакой перепелиными яйцами, которыми участники акции забросали административное здание.
В центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако ситуация спокойная, конфликтов между участниками и полицией нет. В ближайшие часы протесты продолжатся шествием по центральным улицам столицы. Движение транспорта будет блокировано. Мирные протесты проходят и в других болгарских городах.
Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для этого стали действия прокуратуры, арестовавшей двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. По оценкам политологов, эти действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на Радева, который резко критиковал правительство Бойко Борисова. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали молодые люди.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , МВД , Болгария , София
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