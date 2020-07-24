В Софии забросали яйцами здание правительства страны

Мирные протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора продолжились в Болгарии 16-й день подряд.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в пятницу акция в Софии началась около 17:00 по местному времени (совпадает с мск) у Народного собрания (парламента) Болгарии, где ее участники исполняли патриотические песни. Потом протест переместился к зданию правительства страны, традиционное скандирование лозунгов "Мафия!" и "Отставка!" сопровождалось атакой перепелиными яйцами, которыми участники акции забросали административное здание.

В центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако ситуация спокойная, конфликтов между участниками и полицией нет. В ближайшие часы протесты продолжатся шествием по центральным улицам столицы. Движение транспорта будет блокировано. Мирные протесты проходят и в других болгарских городах.