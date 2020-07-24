«Для нас это как возвращение Крыма» 

Закрытые шторами христианские фрески, толпы верующих, небывалый ажиотаж среди мусульман — все это сопровождает намаз в соборе Святой Софии в Турции . Главное действо развернулось 24 июля на площади перед зданием и прилегающих улицах. Происходившее по масштабам можно вполне сравнить с обрядами, проводимыми в двух главных городах ислама — Мекке и Медине. Корреспондент «Ленты.ру» побывал в Стамбуле и рассказал, как начиналась первая за 86 лет молитва в соборе, возле которого теперь значится надпись «Великая мечеть Айя-София».

Главная мечеть империи

Рано утром 24 июля в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле непривычно много людей в тюбетейках, которые особо религиозные турки обычно надевают, чтобы посещать мечеть. Все они прибыли на намаз в собор Святой Софии, которому всего две недели назад официально вернули статус мечети.

«Специально из Аданы прилетел», — рассказывает один из верующих Эрджан. Он планирует пробыть в Стамбуле всего один день — вечером у него обратный рейс в Адану . «На работе отпросился. Начальник с пониманием отнесся. Такое событие! Попросил, чтобы я и за него помолился», — говорит Эрджан.

Впервые за 86 лет мусульмане снова молятся в Святой Софии. 24 июля не имеет никакой особой привязки к историческим событиям в Турции: дата, видимо, была выбрана достаточно произвольно. Правительство страны решилось сменить статус собора-музея 10 июля. Затем потребовалось время на подготовку к религиозному обряду, в стране также действовали ограничения на массовые мероприятия в общественных местах, принятые в связи с распространением коронавируса. В итоге первый намаз попал на 24 июля. Очевидно, что теперь эта дата будет в Турции широко отмечаться — по крайней мере, до тех пор, пока Святая София опять не сменит свой статус.

Храм был построен в VI веке и сотни лет являлся крупнейшим в мире православным собором. Он был превращен в мечеть в 1453 году после захвата Константинополя османами. Музеем Святая София стала по инициативе основателя современной Турецкой республики Мустафы Кемаля, которого именуют «Ататюрком» (отцом турок) — соответствующее решение было принято в 1934 году.

Именно архитектурный облик Святой Софии стал прообразом абсолютного большинства турецких мечетей.

Произошло это потому, что османские султаны — халифы, верховные правители всех мусульман — правили из Стамбула. Они лишь изредка могли посещать главные святыни ислама в Мекке и Медине, а потому молились гораздо чаще в Айя-Софии.

Стоит отметить, что империя династии Османов позиционировалась в первую очередь как страна для мусульман (в отличие от более раннего государства — Сельджукского, которое считалось государством турок). Но Ататюрк проводил политику на отделение ислама от государства, строил республику, дружил с советскими большевиками. Поэтому одним из его важных шагов было решение о создании в Святой Софии музея.

Критики нынешнего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют его в том, что он старается стать новым султаном. И хотя в Турции портреты нынешнего главы государства обязательно висят рядом с портретами Ататюрка, его политика носит характер противоположный принципам Мустафы Кемаля. В частности, именно при Эрдогане в стране значительно увеличилось количество мечетей.

Президент очень часто ссылается на ислам и интересы нации, объясняя свои действия во внутренней и внешней политике. Вполне логично, что человек, мечтающий в категориях Османской империи, захотел сделать столь мощный символический ход: вернуть Святую Софию мусульманам. И здесь он также заявил: этого пожелал народ.

Националистический ажиотаж

Начало первого намаза было назначено на 10 часов утра. Основные улицы и десятки переулков, прилегающих к Святой Софии, были перекрыты полицией и военными еще с вечера — проезжать разрешили только автомобилям экстренных служб. Для безопасного прохода к площади также установили 11 контрольно-пропускных пунктов.

При этом внутрь Святой Софии на первую молитву попасть могли только примерно 700 человек. Места распределялись по билетам, которые нужно было купить. СМИ сообщали, что достались они в основном иностранным мусульманам, гостящим в Стамбуле.

За пару часов до молитвы к собору-мечети уже подходили люди. Сначала речь шла о сотнях верующих: полиция досматривала их — в основном проверяла рюкзаки — и пропускала. Первым достались места в тени — в Стамбуле сейчас очень жарко — и прямо напротив Святой Софии.

Ближе к началу намаза на улицах скопились уже тысячи людей. Люди в тюрбанах, длиннополых арабских рубахах дишдаш, тюбетейках, с флагами Турции и тюркских националистических организаций (среди них виднелся даже флаг уйгурских сепаратистов в Китае) выкрикивали в адрес полицейских ругательства: очень переживали, что не успеют попасть поближе, когда нужно будет молиться.

Полицейским же, хотя их количество исчислялось тысячами, справляться не удавалось. Они зажимали людей в загонах, чтобы разделить толпу, и при этом все время старались очень вежливо реагировать на недовольство. Однако раздражение собравшихся нарастало.

Собравшиеся скандировали «Аллаху акбар!», а в какой-то момент они запели турецкий национальный гимн.

Здесь уже, видимо, полицейские не выдержали напора патриотизма: самая буйная часть пришедших продавила ограждения и бегом устремилась ближе к Святой Софии. В то же время никаких инцидентов с христианами, недовольными превращением собора в мечеть, не было.

Надо отдать должное турецким властям, поскольку подготовились они хорошо: на подходах к полицейским кордонам муниципальные работники бесплатно раздавали воду, а в переулках дежурили десятки автомобилей скорой помощи. И дежурили они не зря: некоторым женщинам и пожилым мужчинам потребовалась помощь медиков из-за жары и давления толпы.

На самой площади напротив Святой Софии муниципальные работники заранее нанесли разметку, чтобы молящиеся соблюдали социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса. Кроме того, были размещены плакаты с призывами не сидеть рядом. Однако это не помогало, поскольку на площади собрались десятки тысяч человек. Стоит отметить, что поделена она была на два сектора — смешанный и женский, и во втором было гораздо просторнее: многие отправились молиться бок о бок с мужчинами.

По традиции на намаз верующих собирали азаном — призывом к обязательной молитве, который обычно звучит с минарета мечети. В этот раз строки из Корана читал даже сам президент Эрдоган. Призыв на молитву в его исполнении транслировали на экранах возле мечети, а вот собравшиеся на улицах подальше верующие даже не подумали, что говорит глава государства.

В 10 утра из колонок, расставленных по периметру собора, зазвучал намаз. Первоначально власти обещали, что молитва будет продолжаться 10 часов: до восьми вечера. Потом сообщалось, что ее могут продлить до утра 25 июля, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Прямая трансляция намаза шла и по турецким телеканалам.

С самого утра десятки тысячи турок и мусульман других национальностей приходят к Святой Софии, одни верующие сменяют других. Уже известно, что за первые часы молитву посетили более 350 тысяч человек. К такому потому быстро подстроились и стамбульские бродяги. Они начали продавать листы оберточной бумаги и куски картона в качестве молитвенных ковриков — по две лиры, то есть примерно 20 рублей. А за 10 лир предлагаются флаги Турции.

Формат первого намаза в Айя-Софии совершенно нетипичен для ислама. Во время этой непрерывной молитвы священнослужители, сменяя друг друга, читают суры из Корана, иногда произносят проповеди о том, насколько этот храм важен для ислама и Турции, говорят об истории завоевания Константинополя.

В происходящем явно виден оттенок националистического праздника. «Это еще одна очень важная победа Эрдогана», — рассказал один из местных оппозиционеров. По его мнению, необходимо было добиваться сохранения статуса музея для Святой Софии, однако тогда пришлось бы идти не только против значительного числа сторонников президента, но и просто против патриотов. «Эрдоган придумал очень выигрышный ход. Как ваш [президент Владимир] Путин — для Турции это как возвращение Крыма. После смены статуса Айя-Софии популярность Эрдогана в обществе неизбежно будет возрастать», — считает собеседник.

А пока в Турции празднуют, в других странах звучат траурные мелодии колоколов: верующие в Греции и на Кипре оплакивают «недопустимое и преступное» превращение собора Святой Софии в мечеть.