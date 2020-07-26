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Спецпредставитель США посетит Афганистан 

РИА Новости и ещё 3 20 минут назад
Спецпредставитель США посетит Афганистан
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, к которому стороны "близки, как никогда", сообщил в субботу госдепартамент.
Также Халилзад посетит важные для афганского урегулирования Катар и Пакистан и, кроме того, остановится в Осло и Софии.
"В Дохе и Кабуле посол Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии внутриафганских переговоров, в особенности окончательные обмены пленными и сокращение насилия", — говорится в сообщении.
"В Исламабаде посол Халилзад будет добиваться поддержки Пакистана в усилиях по внутриафганским переговорам", — уточнили в госдепе.
"Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия", — говорится в заявлении.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Иран и США , Госдеп США , Талибан , Афганистан , США
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