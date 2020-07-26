Спецпредставитель США посетит Афганистан 

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Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан , обсудит внутриафганское урегулирование, к которому стороны "близки, как никогда", сообщил в субботу госдепартамент

Также Халилзад посетит важные для афганского урегулирования Катар Пакистан и, кроме того, остановится в Осло и Софии.

"В Дохе и Кабуле посол Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии внутриафганских переговоров, в особенности окончательные обмены пленными и сокращение насилия", — говорится в сообщении.

"В Исламабаде посол Халилзад будет добиваться поддержки Пакистана в усилиях по внутриафганским переговорам", — уточнили в госдепе.

"Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия", — говорится в заявлении.