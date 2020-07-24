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Додон оценил возможность дестабилизации в Молдавии 

РИА Новости 3 часа назад
Додон оценил возможность дестабилизации в Молдавии
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что дестабилизация ситуации в республике после президентских выборов невозможна без внешней поддержки.
"Любая революция должна иметь внешнюю поддержку, без этого я не вижу никаких возможностей майданов или чего-то подобного. Серьезная дестабилизация в Молдавии нашим восточным партнерам — России — невыгодна, независимо от того, кто выиграет президентские выборы. Запад у нас большой, Европейскому союзу дестабилизация на границе тоже невыгодна", — сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.
В тоже время он допускает, что в Молдавии могут быть лица, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом Додон подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы выборы прошли строго по закону.
Проведение президентских выборов в Молдавии запланировано на 1 ноября.
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В мире , Игорь Додон , ЕС , Молдова
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