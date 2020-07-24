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Саркози рассказал о курьёзе с шоколадкой с участием Путина на саммите G8 

Говорит Москва и ещё 1 48 минут назад
Саркози рассказал о курьёзе с участием Путина
Фото: РИА Новости
В мемуарах экс-президента Франции описана его первая встреча с российским лидером. Беседа президентов состоялась в рамках саммита G8 в немецком городе Хайлигендамме в 2007 году.
«Я сидел между Владимиром Путиным, которого видел впервые, и Ангелой Меркель, которая предупредительно усадила меня слева от себя, оставив место справа для Джорджа Буша», — пишет Николя Саркози.
Между всеми лидерами организаторы встречи разместили тарелки с шоколадом, который, по воспоминаниям экс-президента, пришёлся по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге. Оба президента угощались сладостью, пока на тарелке не остался один кусочек, к которому тянулось одновременно две руки — Саркози и Путина.
«Сложилась забавная ситуация, в которой мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Другие наблюдали за манёвром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших. Мы пришли к согласию, оставив в покое последний кусочек шоколада и отодвинув упомянутую тарелку», — говорится в книге.
Мемуары Саркози «Время бурь» появились в продаже сегодня.
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Комментарии 9
В мире , Ангела Меркель , Николя Саркози , Джордж Буш , Владимир Путин , Франция
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