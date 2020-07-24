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Путин и Саркози не поделили шоколадку 

Вероника Полынина и ещё 2 10 минут назад
Путин и Саркози не поделили шоколадку
Фото: РИА Новости
Бывший президент Франции Николя Саркози в книге мемуаров «Время бурь» поделился курьезной историей своей первой встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Саркози рассказал, что впервые лично встретился с Путиным на саммите «большой восьмерки» в немецком Хайлигендамме в 2007 году.
«Я сидел между Владимиром Путиным, которого видел впервые, и Ангелой Меркель, которая предупредительно усадила меня слева от себя, оставив место справа для Джорджа Буша», — цитирует мемуары Саркози радиостанция «Говорит Москва».
Между всеми участниками встречи стояли тарелки с шоколадом. По словам Саркози, лакомство пришлось по душе и ему, и Владимиру Путину. В какой-то момент лидеры России и Франции потянулись за шоколадом, а на тарелке остался всего один кусочек.
«Сложилась забавная ситуация, в которой мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Другие наблюдали за манёвром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших. Мы пришли к согласию, оставив в покое последний кусочек шоколада и отодвинув упомянутую тарелку», — рассказал Саркози.
Как сообщал «Рамблер», Николя Саркози занимал пост президента Франции с мая 2007-го по май 2012 года.
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В мире , Ангела Меркель , Николя Саркози , Джордж Буш , Владимир Путин , Радиостанция "Говорит Москва" , Франция
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