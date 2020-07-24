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Пока вы не уснули: Россия готовит ловушку для Зеленского 

Сергей Василенок 28 минут назад
Пока вы не уснули: Россия готовит ловушку для Зеленского
Фото: Reuters
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В паспорт РФ захотели вернуть национальность

Графу «национальность» в российские паспорта потребовали вернуть многие граждане РФ, заявил в своем обращении к главе Минюста депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Лимит 400 тысяч": В РФ готовят новый налоговый вычет

Две ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили ввести пенсионный налоговый вычет для россиян, которые будут самостоятельно копить на пенсию.

ЦБ снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 4,25%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Это абсолютный рекорд в новейшей истории РФ.

Россия открывает границы с тремя странами

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами. Видеозапись ее заявления привел Telegram-канал Life Shot.

Азербайджанцы против армян: в Москве началась война

Правозащитник Рубен Меликян рассказал об избиениях армян азербайджанцами в Москве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Россия загоняет Зеленского в ловушку

Владимир Зеленский верит, что после 27 июля на востоке Украины установится реальный режим тишины. «Это для нас критически важно», — подчеркнул украинский президент во время совместной поездки в Донбасс с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Скандал в небе: США перехватили пассажирский лайнер

Американский истребитель F-15 держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), размещенном в Twitter.

Жена погибшего Захарова подала в суд на следствие

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Сожительница курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пожаловалась суду на бездействие следствия.

WhatsApp готовит сюрприз для пользователей

В обновленной версии мессенджера WhatsApp один аккаунт можно будет привязать к четырем устройствам одновременно, а также значительно упростится процесс поиска нужного контента в диалогах, сообщает издание WABetaInfo.
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В мире , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Зеленский , Виталий Милонов , Госдума , Минюст РФ , Центральный банк России , РИА Новости , Reuters
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