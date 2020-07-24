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Метеорологи ООН встревожились из-за аномальной жары в Сибири 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 48 минут назад
Аномальная жара в Сибири встревожила ООН
Фото: РИА Новости
Средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, это способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
«Арктика нагревается в два с лишним раза быстрее, чем в среднем весь мир, это оказывает влияние на местное население и экосистемы и имеет глобальные последствия», — цитирует Associated Press генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.
По его словам, температура на полюсах влияет на погодные условия далеко за пределами этих регионов, в местах, где живут сотни миллионов людей. Также это явление способствует быстрому распространению пожаров за полярным кругом и сокращению ледового покрова вдоль российского берега.
В июне в ВМО удивились сообщениям о новой рекордной температуре +38 градусов в российском Верхоянске в Якутии, известном в мире как северный полюс холода. Организация проводила проверку по этим сведениям.
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В мире , ООН , Associated Press , Деловая газета "Взгляд"
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