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На Украине заговорили о штурме Крыма 

Вероника Полынина и ещё 2 4 минуты назад
На Украине заговорили о штурме Крыма
Фото: ТАСС
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил готовность вступить в первые ряды штурмового батальона для взятия Крыма. Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор. Нет».
По словам Турчинова, в начале 2014 года находившиеся в Крыму российские войска, прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли РФ на законных основаниях иметь на полуострове свою армию.
Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления украинских Вооруженных сил мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта и объявило о виновности обеих сторон.
Он отметил, что после «аннексии» Крыма Россия в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, поэтому сейчас президент Украины Владимир Зеленский может провести наступательную операцию в Крыму с целью выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».
«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — заявил экс-глава СНБО, его слова приводит издание «Страна».
Как сообщал «Рамблер», в феврале президент Украины Владимир Зеленский назвал «возвращение» Крыма «национальной идеей страны», При этом глава государства признался, что реализовать задуманное в ближайшее время нет никакой возможности.
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В мире , Украина , Александр Турчинов , Владимир Зеленский , Республика Крым
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