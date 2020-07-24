На Украине заговорили о штурме Крыма 

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил готовность вступить в первые ряды штурмового батальона для взятия Крыма . Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор. Нет».

По словам Турчинова, в начале 2014 года находившиеся в Крыму российские войска, прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли РФ на законных основаниях иметь на полуострове свою армию.

Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления украинских Вооруженных сил мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта и объявило о виновности обеих сторон.

Он отметил, что после «аннексии» Крыма Россия в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, поэтому сейчас президент Украины Владимир Зеленский может провести наступательную операцию в Крыму с целью выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — заявил экс-глава СНБО, его слова приводит издание «Страна».

Как сообщал «Рамблер», в феврале президент Украины Владимир Зеленский назвал «возвращение» Крыма «национальной идеей страны», При этом глава государства признался, что реализовать задуманное в ближайшее время нет никакой возможности.