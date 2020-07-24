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В Пентагоне заявили о внеземном происхождении НЛО 

Lenta.ru 28 минут назад
Пентагон сделал заявление о происхождении НЛО
Фото: РИА Новости
Пентагон продолжает изучать НЛО в рамках секретной программы и проводит закрытые слушания, чтобы выяснить происхождение аномальных атмосферные явлений. Согласно статье, опубликованной изданием The New York Times, некоторые приглашенные Министерством обороны США специалисты убеждены, что таинственные объекты имеют внеземное происхождение.
В 2017 году стало известно о существовании правительственной программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) по изучению НЛО, бюджет которой достигал 22 миллионов долларов. Ее основная цель заключалась в выяснении, представляют ли аномальные атмосферные явления угрозу для США. Хотя она была завершена в 2012 году, специалисты, принимавшие в ней участие, заявили, что программа все еще действует, что впоследствии было подтверждено Министерством обороны.
По словам предыдущего директора программы Луиса Элизондо (Luis Elizondo), который ушел в отставку в октябре 2017 года, была собрана новая группа специалистов, а программа станет прозрачнее для общественности. Некоторые ученые и чиновники, состоящие в AATIP, включая сенатора демократа Гарри Рейда (Harry Reid) и астрофизика Эрика В. Дэвиса (Eric W. Davis), утверждают, что удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов установить не удалось, что, по мнению специалистов в AATIP, указывает на их внеземную природу.
Однако до сих пор никаких доказательств не было представлено, а артефакты, якобы найденные на месте крушения НЛО, не проходили независимую экспертизу. Скептики и большинство ученых, в том числе астрофизики, утверждают, что отсутствие правдоподобного объяснения не является аргументом в пользу инопланетного происхождения НЛО. Известно, что в некоторых случаях особо странные инциденты с НЛО со временем получали объяснение.
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Комментарии
В мире , Министерство обороны , Пентагон
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