Христианские мозаики в святой Софии закрыли шторами

Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле , где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА Новости.

В молитве принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру Корана — "Аль-Фатиху" — перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на нескольких площадках для молитв перед Айя-Софией. По словам турецкого лидера, в намазе приняли участие около 350 тысяч мусульман.

После намаза в Айя-Софию открыли доступ для всех желающих, посетители могут заходить туда группами после проверки на металлодетекторе. Перед входом в центральный зал Айя-Софии необходимо снять обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры, в остальном интерьер не претерпел значительных изменений. Многие из верующих при входе падают лиц, делают селфи и благодарят Аллаха за то, что Айя-София снова стала мечетью.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.