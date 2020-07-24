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Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами 

РИА Новости 2 часа назад
Христианские мозаики в святой Софии закрыли шторами
Фото: РИА Новости
Христианские мозаики собора святой Софии в Стамбуле, где в пятницу прошел первый за 86 лет намаз, закрыты шторами по его окончании, передает корреспондент РИА Новости.
В молитве принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру Корана — "Аль-Фатиху" — перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на нескольких площадках для молитв перед Айя-Софией. По словам турецкого лидера, в намазе приняли участие около 350 тысяч мусульман.
После намаза в Айя-Софию открыли доступ для всех желающих, посетители могут заходить туда группами после проверки на металлодетекторе. Перед входом в центральный зал Айя-Софии необходимо снять обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры, в остальном интерьер не претерпел значительных изменений. Многие из верующих при входе падают лиц, делают селфи и благодарят Аллаха за то, что Айя-София снова стала мечетью.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии — Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В мире , ЮНЕСКО , РИА Новости , Стамбул , Турция
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