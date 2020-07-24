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МИД Армении: армян притесняют за границей по указке из Баку 

ИА Regnum и ещё 1 59 минут назад
Армения усугубила конфликт с Азербайджаном
Фото: Reuters
Притеснения в отношении граждан Армении за рубежом часто происходят с подачи Азербайджана, сообщили 24 июля в пресс-службе армянского МИД.
Среди прочих армянская сторона указала на ситуации, когда имело место создание помех в работе органов дипломатической службы Армении и армянских общин, а также «преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества».
Армянское внешнеполитическое ведомство указывает на то, что эти происшествия «дирижируются государственными структурами Азербайджана». Ереван выразил осуждение в адрес «разжигания межнациональных столкновений в разных странах».
Отметим, что заявление Еревана сделано на фоне обострения отношений с Баку, очередной виток которого начался 12 июля 2020 г. — в этот день на границе двух республик произошло вооружённое столкновение.
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В мире , Кавказ , Конфликты , МИД , Азербайджан , Армения , Баку
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