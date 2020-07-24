Назначена дата суда по делу Винника

Судебное разбирательство по делу россиянина Александра Винника , находящегося под стражей во Франции, состоится 14 сентября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Винника Фредерика Бело.

«Слушания по уголовному делу пройдут 14 сентября», — сообщил Бело.

Он рассказал, что постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьей три дня назад.

Он заявил, что в настоящий момент «не понятно, будут ли слушания длиться один день или будет установлено несколько дней».

В начале июня Высший административный суд Греции провёл слушания по апелляции на решение греческого Минюста выдать Винника Франции.

17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты. В МИД России пообещали продолжать требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.