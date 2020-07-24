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Белорусам пообещали не допустить потерю независимости 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусам пообещали не допустить потерю независимости
Фото: РИА Новости
Белорусские власти не допустят «искусственной дестабилизации в обществе и стране», заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом сообщает Tut.by.
Он пообещал, что власти сделают все, чтобы предотвратить нестабильность, которая может привести к потере суверенитета и независимости.
«И поверьте, вся структура государственной власти Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение избирательной кампании прошли в строгом соответствии с законом и соблюдением соответствующих прав человека», — заявил Макей.
По его мнению, предвыборная гонка должна проходить «открыто, транспарентно, справедливо». Макей при этом добавил, что нельзя допустить использования соцсетей для подстрекательства к антиправительственным действиям и угроз в адрес госслужащих, членов избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных органов. «Мы считаем, что такие вещи недопустимы и должны пресекаться», — сказал министр.
Ранее 24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что власти готовы к использованию вооруженных сил во время возможных протестных акций в стране.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент отмечал, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.
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В мире , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МВД
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