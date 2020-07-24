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Главному сопернику Лукашенко предъявили новое обвинение 

Lenta.ru и ещё 2 40 минут назад
Главному сопернику Лукашенко предъявили новое обвинение
Фото: ТАСС
Экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, которого называли главным соперником Александра Лукашенко в президентской гонке, предъявили новое обвинение. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру Белоруссии.
Прокуратура проверила дело против Бабарико, которое расследует КГБ. 20 июня банкиру предъявили обвинения в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Однако собранные к данному моменту доказательства дали основания изменить и дополнить эти обвинения, отметила Генпрокуратура.
Статья о взятке переквалифицирована на «принятие должностным лицом материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы». По версии силовиков, Бабарико получал от коммерческих структур незаконные вознаграждения на общую сумму 28 миллионов белорусских рублей (833 миллиона российских) и распределял их среди руководства Белгазпромбанка.
Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом. Банкира обвиняют в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. При этом белорусские власти заявляют, что за ним стояли «кукловоды из "Газпрома"».
Экс-глава Белгазпромбанка собирался участвовать в президентских выборах, которые состоятся 9 августа. ЦИК отказал Бабарико в регистрации, когда он уже был в СИЗО. Арест и недопуск оппозиционного кандидата вызвали массовые акции протеста в Белоруссии, которые вылились в стычки с ОМОНом.
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В мире , Александр Лукашенко , Газпром , Генпрокуратура РФ , Центризбирком России , ФСИН
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