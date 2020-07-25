«Третьи силы»: Россию втягивают в этнические столкновения

Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России . Такое объяснение им нашел премьер-министр Армении Никол Пашинян , передает «Интерфакс».

«Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений», — заявил он.

По словам Пашиняна, в дестабилизации ситуации в России в первую очередь заинтересованы «третьи силы с антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе». При этом премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что российские власти обладают всеми необходимыми средствами и возможностями для предотвращения такого развития событий.

Ранее в субботу посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила на фоне появляющихся сообщений о драках между армянами и азербайджанцами в Москве. В частности, стало известно, что полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали более 25 участников массовых потасовок.

Как сообщил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов, армяне первые напали на арбузную палатку. В свою очередь представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран.