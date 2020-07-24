По словам замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, уже разработана «Стратегия деоккупации Крыма», однако документ не опубликован. Об этом она заявила в программе «На самом деле. Крым» телеканала «Дом».

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования.

«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма». Он не является публичным на данный момент, потому, что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. Мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — заявила она.