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Украина нашла способ вернуть Крым 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
По словам замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, уже разработана «Стратегия деоккупации Крыма», однако документ не опубликован. Об этом она заявила в программе «На самом деле. Крым» телеканала «Дом».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования.
«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма». Он не является публичным на данный момент, потому, что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. Мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — заявила она.
Джапарова подчеркнула, что реакция мирового сообщества на проблемы «оккупированного» полуострова «является несистемной», и заверила, что МИД Украины продолжит прилагать усилия для создания «международной формализованной площадки» по Крыму по аналогии с Минским форматом по Донбассу.
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В мире , Видео , МИД , Республика Крым
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