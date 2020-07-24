США предположили союз России против Китая

«Китайская пропаганда» разлагает прессу Америки, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, многие СМИ воспринимают не критически трактовки мировых событий со стороны КНР . Глава Госдепа также выразил мнение, что Россия могла бы помочь в противостоянии с Китаем, изъявив намерение создать «новый альянс демократий» для противостояния коммунистам КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо создать «новый альянс демократических стран» для противостояния коммунистическому Китаю. При этом, говорится в заявлении главы Госдепа, он рассчитывает и считает вероятным «вовлечение» Российской Федерации в борьбу с КНР, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что есть такая возможность. Эта возможность рождается из отношений, естественных отношений между Россией и Китаем», — сказал госсекретарь США во время своего выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде.

Помпео добавил, что его беспокоит то, с какой легкостью американские СМИ перепечатывают китайскую пропаганду. «СМИ подхватывают эти сюжетные линии и фактически распространяют дальше пропаганду КНР», — подчеркнул он. Кроме того, глава Госдепа осудил прессу Соединенных Штатов за публикации авторов, «настроенных негативно по отношению к американскому образу жизни».

В июне влиятельная газета The Wall Street Journal опубликовала экспертное мнение сотрудников Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне — Джуда Бланшетта и Сета Джонса. Они считают, что Америка проигрывает Китаю информационную войну. Особенно заметно это на фоне пандемии коронавируса, добавили они.

МИД Китайской Народной Республики 24 июля заявил, что за ухудшение отношений между США и КНР ответственен Вашингтон. «Текущая ситуация в китайско-американских отношениях — это не то, что хочет видеть Китай», — отметили в Пекине. Китай также призвал США предпринять усилия, чтобы вернуть двусторонние отношения в нормальное русло.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее заявлял своему российскому коллеге Сергею Лаврову , что США в своей политике открыто преследуют собственные интересы, проявляют крайний эгоизм, односторонность и запугивают другие страны.

«США восстановили пресловутый «маккартизм» и устаревший «менталитет холодной войны» в своей политике в отношении Китая, сознательно провоцируя идеологическую оппозицию и «пробивая дно» в своем отношении к международному праву», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий против КНР санкции — из-за «уничтожения свобод в Гонконге». По словам американского лидера, эти меры — «новое мощное орудие», которое поможет привлечь к ответственности виновных в гонконгском кризисе.

Санкции вводятся против отдельных китайских компаний и чиновников, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Возмутивший Белый дом закон о гонконгской нацбезопасности вступил в силу 30 июня. Теперь жителям Гонконга за действия, нацеленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, в Гонконге будут созданы представительства органов госбезопасности КНР.

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил действия китайских коммунистических властей в Гонконге с действиями нацистов в годы Второй Мировой войны.

Китайские власти решение американского руководства осудили.

«Мы призываем американскую сторону немедленно отменить соответствующее решение и прекратить делать любые заявления и совершать поступки, которые наносят ущерб интересам Китая», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Свой вклад в ухудшение американо-китайских отношений внесла и пандемия коронавируса нового типа. 4 июля президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп заявил, что из Китая вышел не только COVID-19, но еще и другие вирусы. В июне американский лидер допустил, что Китай мог преднамеренно распространить коронавирус за пределы своей страны, чтобы нанести экономический ущерб другим странам. Китайская сторона эти обвинения отвергает.