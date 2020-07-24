Киев разработал стратегию по «деоккупации» Крыма 

Украинские власти разработали стратегию «деоккупации» Крыма , однако документ не планируется придавать огласке, заявила заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба», — приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Дом».

Джапарова указала, что этот документ является «только частью большой стратегии деоккупации».

«И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — добавила представитель украинского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Киев намерен создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. Она перечислила существующие международные форматы, в рамках которых ведутся дискуссии по поводу Донбасса, и отметила, что в ситуации с Крымом, «к сожалению, реакция мирового сообщества — она достаточно фрагментарна и спорадична».

18 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о разработке стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, эксперты украинского внешнеполитического ведомства уже готовят план действий. Он также говорил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, которая предусматривает три тактические задачи.