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Южная Корея захотела усилить проверки россиян на границе 

Lenta.ru 30 минут назад
Южная Корея усилит проверки россиян на границе
Фото: Reuters
Южная Корея задумалась о том, чтобы усилить карантинные проверки россиян во время пересечения границы. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
Сеул контролирует проведение проверок на всех судах, прибывающих в порты страны, в отношении некоторых стран проверки более тщательны. Возможно, Россию также включат в этот список — туда уже входят Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Филиппины.
Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC) отмечает, что такое решение связано с ростом числа зараженных на российских судах. В частности, за последние сутки в порт города Пусан (юго-восток страны) прибыло по меньшей мере 32 зараженных моряка из России. Еще 62 человека на судне не инфицированы.
По последним данным, коронавирусом в России заразились более 800 тысяч жителей. Общее число поправившихся приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. В Южной Корее 13,9 тысячи случаев заражения. 298 человек погибли от вызванных пневмонией COVID-19 осложнений.
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Комментарии
В мире , Бангладеш , Южная Корея , Пакистан , Сеул
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