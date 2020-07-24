Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита Бабарико обратилась с жалобой к генпрокурору 

РИА Новости 48 минут назад
Защита Бабарико обратилась с жалобой к генпрокурору
Фото: ТАСС
Защита экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подала жалобу на имя генерального прокурора республики на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения, сообщил РИА Новости в пятницу один из адвокатов политика Александр Пыльченко.
"Да, подали жалобу вчера утром (на имя генпрокурора — ред.). Не устроил ответ начальника отдела (прокуратуры — ред.), который ответил немотивированно", — сказал Пыльченко. По его словам, само обвинение тоже обжаловано.
Он уточнил также, что ответ начальника отдела прокуратуры был направлен на жалобу защитников, поданную 7 июля. По словам Пыльченко, адвокаты ожидают получить ответ из Генпрокуратуры в ближайшее время.
Ранее адвокаты Бабарико подали еще ряд жалоб в различные инстанции, в том числе на его задержание, на заключение под стражу, на нерегистрацию кандидатом на высший государственный пост, однако они остались без удовлетворения.
Бабарико находится в СИЗО КГБ в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.
Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал ему в регистрации. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими Ученые: от седых волос можно избавиться естественным путем Ученые: от седых волос можно избавиться естественным путем
Комментарии
В мире , Генпрокуратура РФ , Центризбирком России , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовая драка в Москве попала на видео
Массовая драка в Москве попала на видео
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Раскрыты результаты ДНК-теста сына Децла
Раскрыты результаты ДНК-теста сына Децла
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Видео
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение