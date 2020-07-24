Защита Бабарико обратилась с жалобой к генпрокурору 

Защита экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подала жалобу на имя генерального прокурора республики на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения, сообщил РИА Новости в пятницу один из адвокатов политика Александр Пыльченко.

"Да, подали жалобу вчера утром (на имя генпрокурора — ред.). Не устроил ответ начальника отдела (прокуратуры — ред.), который ответил немотивированно", — сказал Пыльченко. По его словам, само обвинение тоже обжаловано.

Он уточнил также, что ответ начальника отдела прокуратуры был направлен на жалобу защитников, поданную 7 июля. По словам Пыльченко, адвокаты ожидают получить ответ из Генпрокуратуры в ближайшее время.

Ранее адвокаты Бабарико подали еще ряд жалоб в различные инстанции, в том числе на его задержание, на заключение под стражу, на нерегистрацию кандидатом на высший государственный пост, однако они остались без удовлетворения.

Бабарико находится в СИЗО КГБ в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.