В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400 

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Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 312, за сутки инфекция выявлена еще у 332 человек, всего в стране скончались 400 пациентов с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.

"В Азербайджане выявлены еще 332 случая заражения коронавирусом, 573 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 312 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 21 547 человек вылечились, 400 человек скончались, 7365 продолжают лечение в больницах особого режима", — говорится в релизе штаба.

Уточняется, что с начала пандемии в стране провели 667 819 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф