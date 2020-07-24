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В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 400
Фото: Sputnik / Мурад Оруджев
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 312, за сутки инфекция выявлена еще у 332 человек, всего в стране скончались 400 пациентов с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 332 случая заражения коронавирусом, 573 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 312 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 21 547 человек вылечились, 400 человек скончались, 7365 продолжают лечение в больницах особого режима", — говорится в релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в стране провели 667 819 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
В мире , Происшествия , ВОЗ , Азербайджан
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