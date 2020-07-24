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Тимошенко назвала «маразмом» повышение цены на газ для украинцев 

Российская Газета 1 час назад
Тимошенко заявила о «маразме» властей Украины
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о предстоящем рекордном повышении цен на газ на жителей Незалежной.
"Недавно было принято решение повысить цены на газ на семь процентов", — сказала она.
По словам экс-премьера, власти станы одолел "маразм": стоимость голубого топлива на европейском рынке идет к историческим минимумам и для роста тарифов нет абсолютно никаких оснований.
Тимошенко высказала уверенность, что подобные меры не могли быть приняты без ведома президента страны Владимира Зеленского.
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