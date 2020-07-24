Тимошенко заявила о «маразме» властей Украины

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о предстоящем рекордном повышении цен на газ на жителей Незалежной.

"Недавно было принято решение повысить цены на газ на семь процентов", — сказала она.

По словам экс-премьера, власти станы одолел "маразм": стоимость голубого топлива на европейском рынке идет к историческим минимумам и для роста тарифов нет абсолютно никаких оснований.