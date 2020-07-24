«Начало новой холодной войны»

США лишаются уже второго консульства в Китае . Их решение отказаться от диппредставительства в Ухане, чтобы избежать ответной реакции на закрытие китайского консульства в Хьюстоне себя не оправдало: в КНР сообщили о выдворении американских дипломатов из Чэнду . Ухудшение американо-китайских связей развивается по той же схеме, что и отношения Вашингтона и Москвы . Эксперты считают, что мир стоит на пороге новой «холодной войны».

Министерство иностранных дел Китая решило отозвать лицензию на работу генерального консульства США в городе Чэнду, сообщается на сайте китайского МИДа.

Ведомство уведомило посольство США в Китае о данном решении и требует прекратить всю деятельность американского генконсульства. В сообщении подчеркивается, что данные меры являются «необходимым ответом» на действия американской стороны.

«Сложившаяся ситуация в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами — это то, что Китай не хочет видеть, и ответственность за нее полностью лежит на Соединенных Штатах», — отмечает МИД КНР.

Таким образом, США лишаются уже второго консульства в Китае за последние несколько дней.

Ранее стало известно, что власти США отказались от открытия консульства в Ухане, которое прекратило свою работу еще в конце января из-за вспышки коронавируса.

Как сообщало агенство Associated Press со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа , Вашингтон рассчитывал, что отказ от возобновления работы консульства в Ухане может смягчить реакцию Пекина на решение США по консульству в Хьюстоне.

Официально требование американских властей было направлено еще 21 июля. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал данный шаг Вашингтона политической провокацией.

По его словам, решение о закрытии дипмиссии нарушает международное право и основные нормы международных отношений, поскольку принято США в одностороннем порядке. «Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — сказал Ван Вэньбинь.

решение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне принято «для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев». Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус поясняла, что

Вероятно, эти обвинения могут иметь под собой какое-то основание. На это указывает то, что незадолго до того как информация о закрытии китайского консульства стала известна широкой общественности, на его территории разгорелся пожар.

Как сообщал телеканал Fox News, полицейские предполагают, что возгорание связано с тем, что во дворе дипмиссии сжигались документы. Примечательно, что когда на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции, им было отказано в доступе на территорию.

Впрочем, независимо от причин, решение о закрытии генконсульства в Хьюстоне опустило планку американо-китайских отношений на уровень ниже. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов , это решение опускает двусторонние отношения на низшую точку за последние 40 лет.

«Мы очень редко видим такие моменты в истории, когда отношения становятся хуже в буквальном смысле день ото дня, — комментирует эту ситуацию Ломанов. —

Закрытие консульства — это лишь гвоздь в крышку гроба некогда процветавших и бывших крайне конструктивными отношений».

В отношениях сторон за последнее время действительно наметилось сразу несколько болевых точек. Это и вопрос происхождения коронавируса COVID-19, и ситуация с правами человека в Гонконге, Синьцзян-уйгурском автономном районе и других китайских регионах, участие компании Huawei в проектах на европейском рынке и т.д.

По его словам, практически каждый день с американской стороны следуют выпады, заявления, принимаются решения, которые на глазах разрушают все, что было накоплено в американо-китайских отношениях за последние 40 лет. В каком-то смысле закрытие хьюстонского консульства даже можно считать символичным, ведь оно было первым консульством КНР в США, открывшимся в 1979 году, в год установления дипломатических отношений двух государств.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» также отмечает, что нынешние события представляют собой естественное углубление американо-китайской конфронтации, которая становится все более официальной, все более открытой и все более институциональной.

ухудшение американо-китайских отношений во многом повторяет сценарий ухудшения отношений Вашингтона и Москвы, где тоже недавно проходила визовая война, консульская война и закрытие диппредставительств.

«Я хочу подчеркнуть, что это нормальный процесс, к сожалению, неизбежный, который будет продолжаться — вот такое оформление конфронтационных отношений. Мы находимся в начале новой «холодной войны» — вот она «обрастает» типичными для подобной ситуации элементами», — отмечает эксперт.

Закрытие сразу двух американских консульств в Китае и китайского консульства в Хьюстоне ударит по тем аспектам двусторонних отношений, который и так деградируют: гуманитарные отношения, поездки и экономические связи.

США уже проводят политику экономического разведения с Китаем, экономической расцепки, фактически — разрешения экономической взаимозависимости и переход цепочек добавленной стоимости на другие страны, увод их от Китая. Также со стороны Вашингтона можно видеть усилия по разрушению научно-образовательного сотрудничества с Китаем: в страну приглашают гораздо меньше китайских студентов, рассматривая их как угрозу; выдворяют из США китайских профессоров, рушат научно-техническое сотрудничество с Китаем.

При меньшем количестве консульских учреждений и США, и Китаю будет сложнее поддерживать и развивать торгово-экономические, гуманитарные и научно-образовательные связи, но эти связи и без того рушатся целенаправленно.

Как отмечает Дмитрий Суслов, нынешние события полностью соответствуют той политике, которую проводит администрация Трампа.

«И да, меньшее количество консульских учреждений — просто будет физически меньше возможностей развивать подобное сотрудничество, а разрушение этого сотрудничества и без того является инструментами политики Соединенных Штатов в отношении Китая сегодня», — резюмирует эксперт.