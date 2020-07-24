В Германии выявили 815 новых случаев COVID-19 

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Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 815 за сутки, 10 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 569 новых случаях заболевания COVID-19 и шести летальных исходах.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 204 183, скончались 9 111 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189,4 тысяч человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 112), Северном Рейне-Вестфалии (46 956) и Баден-Вюртемберге (36 731). В Берлине зарегистрированы 8894 случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.