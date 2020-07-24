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«Провокация»: Китай выдвинул требование США 

Павел Тиунов и ещё 5 43 минуты назад
Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США
Фото: Reuters
Пекин потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает РИА Новости. Инициатива названа ответом американским властям, обязавшим ранее китайцев закрыть генконсульство в Хьюстоне.
Соответствующее заявление было сделано представителями Министерства иностранных дел КНР. В ведомстве назвали инициативу американских властей «провокацией», а свои требования — ответными действиями, соответствующими международному праву и основным нормам дипломатической практики. При этом в заявлении подчеркивается, что ответственность за происходящее «полностью лежит на США».
24 июля Пекин уведомил американских дипломатов, что у генконсульства США в Чэнду отозвана лицензия, а также предупредил их о запрете ведения какой-либо деятельности на территории государства.
При этом китайские власти выразили сожаление о том, что ситуация разворачивается подобным образом. Они призвали Вашингтон отменить «ошибочное решение» и принять меры для нормализации двусторонних отношений.
Ранее, как сообщал «Рамблер», США потребовало от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Инициатива призвана защитить американцев от посягательств на интеллектуальную собственность и персональные данные.
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В мире , РИА Новости , Китай , США
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