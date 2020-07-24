Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США

Пекин потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает РИА Новости. Инициатива названа ответом американским властям, обязавшим ранее китайцев закрыть генконсульство в Хьюстоне.

Соответствующее заявление было сделано представителями Министерства иностранных дел КНР. В ведомстве назвали инициативу американских властей «провокацией», а свои требования — ответными действиями, соответствующими международному праву и основным нормам дипломатической практики. При этом в заявлении подчеркивается, что ответственность за происходящее «полностью лежит на США».

24 июля Пекин уведомил американских дипломатов, что у генконсульства США в Чэнду отозвана лицензия, а также предупредил их о запрете ведения какой-либо деятельности на территории государства.

При этом китайские власти выразили сожаление о том, что ситуация разворачивается подобным образом. Они призвали Вашингтон отменить «ошибочное решение» и принять меры для нормализации двусторонних отношений.

Ранее, как сообщал «Рамблер», США потребовало от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Инициатива призвана защитить американцев от посягательств на интеллектуальную собственность и персональные данные.