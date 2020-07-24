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Китай потребовал от США закрыть своё генконсульство в Чэнду 

RT на русском и ещё 4 32 минуты назад
Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США
Фото: Reuters
Власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.
Об этом сообщается на сайте МИД Китая.
«Министерство иностранных дел КНР утром 24 июля проинформировало посольство США, что Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», — указывается в заявлении.
Отмечается, что китайская сторона выдвинула конкретные требования к генеральному консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон.
23 июля президент США Дональд Трамп допустил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , Китай , США
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