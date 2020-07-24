Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США

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Власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.

Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

«Министерство иностранных дел КНР утром 24 июля проинформировало посольство США, что Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», — указывается в заявлении.

Отмечается, что китайская сторона выдвинула конкретные требования к генеральному консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон.