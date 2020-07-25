В Китае за сутки выявлены 108 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в КНР выявлены 108 новых инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомздрав Китая.

По данным ведомства, выявлены 34 больных в активной форме и 74 бессимптомных носителя.

Уточняется, что из них пять активных и два бессимптомных случая были ввезены из-за границы, остальные зафиксированы внутри страны.