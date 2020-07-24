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Трамп высказался о ситуации с коронавирусом в России 

RT на русском 38 минут назад
Трамп сделал заявление о COVID-19 в России
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент в России «очень тяжёлое время» из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Трансляцию пресс-конференции Трампа вёл телеканал Fox News.
«Утром я говорил с президентом России Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжёлое время с этим, особенно в Москве», — сказал глава США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая ситуацию с коронавирусом.
23 июля сообщалось, что число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 4 млн
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Fox News , США
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