Трамп сделал заявление о COVID-19 в России

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Трансляцию пресс-конференции Трампа вёл телеканал Fox News.

«Утром я говорил с президентом России Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжёлое время с этим, особенно в Москве», — сказал глава США.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая ситуацию с коронавирусом.

23 июля сообщалось, что число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 4 млн