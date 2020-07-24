Трамп сделал заявление о COVID-19 в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент в России «очень тяжёлое время» из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Трансляцию пресс-конференции Трампа вёл телеканал Fox News.
«Утром я говорил с президентом России Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжёлое время с этим, особенно в Москве», — сказал глава США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая ситуацию с коронавирусом.
23 июля сообщалось, что число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 4 млн