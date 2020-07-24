Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Трамп высказался о ситуации с COVID-19 в России

Алиса Селезнёва
33 минуты назад
Комментарии191
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом в России после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
«Утром я говорил с президентом России (Владимиром) Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим [коронавирусом], особенно в Москве», - подчеркнул американский лидер.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, в России заболело 795 038 человек. За все время наблюдения излечились 580 330 пациентов, 12 892 человека скончались.
При этом США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от COVID-19. Там заболели более четырех миллионов человек, более 143 тысяч – умерли.
Комментарии191
В мире,Видео,Дональд Трамп,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress