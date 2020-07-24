«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, в России заболело 795 038 человек. За все время наблюдения излечились 580 330 пациентов, 12 892 человека скончались.

При этом США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от COVID-19. Там заболели более четырех миллионов человек, более 143 тысяч – умерли.