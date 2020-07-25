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Раскрыт способ защититься от угроз COVID-19 

Майк Габриелян и ещё 13 1 час назад
Люди, которые имеют избыточный вес или страдают ожирением, подвержены значительно более высокому риску заболеть коронавирусом. Об этом говорит новое исследование, проведенное государственными экспертами Британии, сообщает Independent.
«Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 и в целом улучшить состояние здоровья», — заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, обсуждая с журналистами итоги исследования.
Он призвал граждан к «летнему похудению» в преддверии возможной второй волны COVID-19. Джонсон сказал, что сам «сбросил килограммов шесть», после перенесенной коронавирусной инфекции.
"Коронавирус победить невозможно"
Эксперты Public Health England (PHE) пришли к выводу, что люди с избыточным весом с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 29,9 имеют более высокий риск, если они заразились коронавирусом.
Исследователи обнаружили, что ИМТ от 30 до 35 увеличивает риск смерти от Covid-19 на 40%, в то время как ИМТ выше 40 увеличивает риск почти вдвое.
В Британии только 2,9% населения имеют ИМТ 40 или выше. Однако они составляют почти 8% от пациентов, попавших в отделения интенсивной терапии.
«Ожирение — это не только хроническая проблема со здоровьем, о которой мы всегда знали. Сейчас это острая проблема для людей, страдающих от Covid», — сказала Сьюзан Джебб, профессор-диетолог Оксфордского университета.
Профессор Джебб заявила, что «каждый потерянный килограмм» уменьшит риск попадания в больницу с коронавирусом.
Эксперт из Альянса по борьбе с ожирением полагает, что теперь есть «стимул для пищевой промышленности сократить количество сахара, жиров и соли в продуктах» и это принесет пользу всем.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему с возрастом людям становится тяжело худеть.
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В мире , Видео , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Борис Джонсон
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