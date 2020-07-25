Раскрыт способ защититься от угроз COVID-19 

Люди, которые имеют избыточный вес или страдают ожирением, подвержены значительно более высокому риску заболеть коронавирусом. Об этом говорит новое исследование, проведенное государственными экспертами Британии, сообщает Independent.

«Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 и в целом улучшить состояние здоровья», — заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, обсуждая с журналистами итоги исследования.

Он призвал граждан к «летнему похудению» в преддверии возможной второй волны COVID-19. Джонсон сказал, что сам «сбросил килограммов шесть», после перенесенной коронавирусной инфекции.

Эксперты Public Health England (PHE) пришли к выводу, что люди с избыточным весом с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 29,9 имеют более высокий риск, если они заразились коронавирусом.

Исследователи обнаружили, что ИМТ от 30 до 35 увеличивает риск смерти от Covid-19 на 40%, в то время как ИМТ выше 40 увеличивает риск почти вдвое.

В Британии только 2,9% населения имеют ИМТ 40 или выше. Однако они составляют почти 8% от пациентов, попавших в отделения интенсивной терапии.

«Ожирение — это не только хроническая проблема со здоровьем, о которой мы всегда знали. Сейчас это острая проблема для людей, страдающих от Covid», — сказала Сьюзан Джебб, профессор-диетолог Оксфордского университета.

Профессор Джебб заявила, что «каждый потерянный килограмм» уменьшит риск попадания в больницу с коронавирусом.

Эксперт из Альянса по борьбе с ожирением полагает, что теперь есть «стимул для пищевой промышленности сократить количество сахара, жиров и соли в продуктах» и это принесет пользу всем.