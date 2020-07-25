Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа опасность ожирения для пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Ожирение значительно повышает риск госпитализации и смертельного исхода у пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. К таким выводам пришли в министерстве здравоохранения Великобритании, на фоне чего премьер-министр страны Борис Джонсон призвал сограждан худеть, сообщает The Independent.
«Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 да и, вообще-то, в целом улучшить состояние здоровья», — подчеркнул Джонсон в разговоре с журналистами.
Он уточнил, что сам находится на пути к здоровому весу. Для этого премьер меньше ест и много занимается спортом.
Эксперты государственного агентства Public Health England пришли к выводу, что люди с индексом массы тела (BMI) от 25 до 29,9, то есть имеющие лишний вес, с большей вероятностью столкнутся с осложнениями или будут госпитализированы. Тем, чей BMI составляет от 30 до 35, коронавирус нового типа угрожает смертью с вероятностью, повышенной на 40 процентов.
Пациенты с BMI выше 40 имеют в два раза больший риск погибнуть из-за COVID-19. Хотя они составляют только 2,9 процента от всего населения Великобритании, они занимают около восьми процентов мест в отделениях интенсивной терапии. Медики призвали худеть всех, чей индекс массы тела сколь-нибудь выше 25, а всех остальных — остерегаться набирать жировую массу.
Днем ранее стало известно, что Джонсон планирует принять непосредственные меры против ожирения жителей Великобритании, а именно — ограничить продажу и рекламу вредной еды.
К другим факторам смертности из-за коронавирусса ранее отнесли диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания.
Последние новости
Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым Бронемашина затонула в Керченском проливе Бронемашина затонула в Керченском проливе В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса
Комментарии
В мире , Видео , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Борис Джонсон , The Independent , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам
00:07
Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам
Общество
«Коронавирус победить невозможно»
00:57
«Коронавирус победить невозможно»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение